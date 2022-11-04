النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك بمصر يزور كنيسة سيدة البشارة

زار المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، كنيسة سيدة البشارة، بشبرا.

وترأس صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب الأرشمندريت بيو فرح، راعي الكنيسة، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والأب جرجس أرمانيوس، راعي كنيسة القديسة هيلانة للأقباط الكاثوليك، بشبرا، والسيد أنطوان شار، القيم البطريركي العام للروم الكاثوليك.

النائب البطريركي العام يلقي عظة بعنوان كيف نعيش الشكر

وأعطى النائب البطريركي العام كلمة العظة بعنوان «كيف نعيش الشكر»، حيث أكد على أهمية شكر الرب على جميع أعماله في حياتنا، قائلًا: «لا تخافوا، لأن يسوع في حياتكم».

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي بين المطران، وشعب الرعية، حيث تفقد أحوالهم الرعوية، كما تعرف على أحوالهم الشخصية، وذلك في جو من المحبة الأخوية.

الأنبا باسيليوس يلقي كلمة تشجيعية للشباب

وفي سياق متصل افتتح الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تساعية الدعوات بالإيبارشية لكنيستي السيدة العذراء، والقديسة تريزا، بالحواصلية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية.

شارك في افتتاح تساعية الدعوات الأب عمانوئيل عبدالله، والأب أنجليوس منير، راعيا الكنيستين، والأب أبوالخير بشرى، والأب فيلوباتير جاد، منشطا الدعوات بالإيبارشية، والأخوات الراهبات، من الرهبانيات المختلفة، وشباب الكنيستين.

وألقى الأنبا باسليوس كلمة تشجيعية للحاضرين حول «كيف تكتشف دعوتك من خلال الإصغاء لكلمة الله»، تضمن اللقاء المجموعات العمل، ثم تمت مناقشة الأفكار، والرؤى، التي طرحتها مجموعات العمل.