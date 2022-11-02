النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك بمصر يلتقي كهنة الإسكندرية وأعضاء المكتب

التقى جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، الوكيل البطريركي للروم الكاثوليك، بالإسكندرية.

شارك في اللقاء الأرشمندريت سمير سعادة، راعي كنيسة العذراء الطاهرة، بالإبراهيمية، والأب نعيم كوريه البولسيّ، راعي كاتدرائية سيدة النياح، بالمنشية الصغرى بالإسكندرية، والوكيل البطريركي الجديد، بالإسكندرية، والقيّم البطريركي العام، السيد أنطوان شار، بالإضافة إلى أعضاء المكتب البطريركيّ: سليم سماحه، إدوار فكهاني، أنطوان فكهاني، وكريم نعوم.

التشكيلات الجديدة في الإدارة البطريركية الكاثوليكية

خلال اللقاء، تم إبلاغ الحاضرين بالتشكيلات الجديدة في الإدارة البطريركية، حيث عين الأب نعيم كوريه، كوكيل بطريركي بالإسكندرية، بدلًا من الأرشمندريت سمير سعادة، الذي بلغ السن القانوني للتقاعد.

وشكرالمطران الأرشمندريت سمير سعادة، لخدمته خلال الأعوام السابقة، كما تمنى للأب نعيم كوريه البولسيّ التوفيق في رسالته المقدسة الجديدة.

مطران إيبارشية طيبة يمنح الرتبة القمصية للأب فادي سعدي

وفي سياق متصل، ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك قداس منح الدرجة القمصية للأب فادي سعدي، برعية رئيس الملائكة ميخائيل، بالسواقي.

جاء ذلك بمشاركة عدد كبير من الآباء القمامصة، والكهنة من داخل الإيبارشية، وخارجها، والأخوات الراهبات، وفي كلمة العظة، وجه أنظار الحاضرين نحو عمل الله الخلاصي، وعلامات حلول ملكوت الله، واختيار يسوع المسيح للتلاميذ، وكل مَنْ دعاهم في سر الكهنوت المقدس، ليستكملوا الرسالة.

الأنبا عمانوئيل: الأبوة من أهم السمات الشخصية في حياة الكاهن

وأشار راعي الإيبارشية إلى أهمية المجانية في الخدمة، والأبوة للجميع، دون تفرقة مع العناية الخاصة بالأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن ذلك يعتبر من أهم السمات الشخصية في حياة الكاهن، وخدمته.