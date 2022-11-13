أبو مازن لـ قناة القاهرة الإخبارية: لن نعقد الانتخابات دون القدس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن الانتخابات استحقاق مهم وضروري، ولابد فعلا أن نحققه طال الزمان أو قصر، موضحا: «دار حديثا في أوروبا حول الانتخابات، وقلنا لهم نحن جاهزون، لكن لدينا مشكلة واحدة فقط، وهي أن إسرائيل ترفض أن تسمح لنا أن نعقد هذه الانتخابات في القدس».

أبو مازن: أي تجاهل للقدس يعني تنازلنا عنها

وأضاف «أبو مازن» في أول حوار له بعد صمت دام 5 سنوات، مع الإعلامي تامر حنفي، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «علما بأننا عقدناها فيما مضى في 1996 و2005 و2006 بالقدس، والآن إسرائيل ترفض ذلك، أنا لا أستطيع أن أعقد أي انتخابات دون القدس؛ لأن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، القدس الشرقية، وأي تجاهل لها الآن يعني أننا تنازلنا عنها، خصوصا أنه كان في ذلك الوقت صفقة القرن».

وتابع: «حديث ترامب عن أنه لا وجود للقدس، وكأننا إذا قبلنا فنحن نثبت حديث ترامب، ولكن من حيث المبدأ دون القدس لا نستطيع أن نجري انتخابات والأوروبين قالوا نحن نستطيع أن نتحدث مع الإسرائليين، وبناء على ما دار بيننا حددنا 20 مايو أو 22 مايو وانتظرنا حتى 21 مايو، ولم يحدث جواب وسألنا الأوربيين هل وصلكم جواب من الإسرائليين، قالوا لا، قلنا إذن نحن نرسل مرسولا بتأجيل الانتخابات بمعنى تأجيلها بشكل مؤقت، إلى أن تتح لنا الفرصة لكي نعقدها في القدس، وإلى الآن إسرائيل تصر على موقفها، ونحن لا نستطيع أن نقبل بموقف إسرائيل».