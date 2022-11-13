غلق 11 منشأة مخالفة وتحرير 42 محضرا في حملات على الأسواق بالسويس

واصل فريق عمل مكتب المراقبة على الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بمحافظة السويس من حملاته المتواصلة على الأسواق والمنشآت الغذائية للرقابة على الأغذية، إذ أسفرت حملتان عن إعدام 345 كيلو أغذية غير صالحة.

غلق 11 منشأة وسحب 33 عينة لتحليلها

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزراة الصحة بالسويس في بيان أن الحملتين المتتاليتن قد أسفرتا عن إعدام 345 كيلو أغذية مختلفة و30 لتر زيت قلية، كما أسفرت الحملتان أيضاً عن التوصية بغلق عدد 11 منشأة 6 منها للعمل بدون ترخيص و5 منشآت لتسببها في خطر داهم على الصحة العامة.

سحب 33 عينة وتحرير 42 محضرا

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن الحملتين أسفرتا عن سحب 33 عينة متنوعة لتحليلها بالمعامل، لافتاً إلى أن الحملة استهدفت 26 منشأة، في أحياء «فيصل، والجناين، والأربعين»، تم خلالها تحرير 42 محضر جنح.

استمرار الحملات الرقابية على الأغذية

وأكد «الحفناوي» استمرار حملات الرقابة على الأغذية بمحافظة السويس لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن وذلك وفقاً لتوجيهات وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.