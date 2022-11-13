أسعار الأسماك بسوق الأنصاري بالسويس.. البلطي بـ35 جنيها والجمبري بـ120

شهدت أسعار الأسماك بسوق الأنصاري بمحافظة السويس، تحركاً في بعض الأنواع، التي يقبل عليها الأهالي لارتفاع قيمتها الغذائية وانخفاض سعرها.

انخفاض أسعار بعض أنواع الأسماك

قال أيوب أبو محمد أحد التجار بسوق الأنصاري للأسماك في محافظة السويس، إن بعض أنواع الأسماك، سعرها ثابت لم يرتفع ولم ينخفض مثل الشعور واللوط والمرجان وبعض أنواع الجمبري، بينما هناك بعض الأنواع ارتفع سعرها لعدم تواجدها وفي انتظار السرحة أو وصول المراكب وهي الخاصة بحرفة الشانشولا.

أسعار استرشادية من الغرفة التجارية

قال المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إنه يجرى عمل أسعار استرشادية بشكل مستمر ولمختلف السلع سواء أسماك، أو لحوم أو منتجات غذائية، وفقاً لما يتم تداوله في سوق الأنصاري الرئيسي بالمحافظة.

متوسط أسعار الأسماك بالسويس

متوسط أسعار الأسماك في سوق الأنصاري بمحافظة السويس:

- القاروص بـ80 جنيها والكبير 130 جنيها

- الباغة الشعبى 50 جنيها.

- السهلية 80 : 100جنيها، الجر واللايك 170 جنيها

- الحفارة الصغيرة 25 جنيها.

- الحفارة الوسط 70 جنيها.

- الشخرم عكر 70 جنيها.

-الشخرم الجر الشعبي 20 جنيها.

- الكسكمرى 80 جنيها

- الشعور يبدأ من 160 جنيها ويصل إلى 170 جنيها.

- الدنيس بـ150 جنيهًا. والصغير 120 جنيها

- الحارت السويسي الصغير بـمن 60 :80 جنيها والمتوسط 90 :100

- المكرونة الوسط بـ100 جنيه.

- الصدف بـ90 جنيها.

- الحريت بـ100 جنيه نمرة 1 الفرهودى

- الناجل بـ200 جنيه.

- البلطي يبدأ من 40 إلى 50 جنيها.

- الدوبارة المبطرخة يبدأ من 80 إلى 120 جنيها.

- البورى يبدأ من 90 :110 جنيها.

- اللوط بـ90 جنيهًا.

- المرجان أبو أتب 160 جنيها.4 حبات فى الكيلو

- المرجان الصرع الشعبي الوسط 60 جنيها.

- الجمبري الأزاز (35 حباية) 300 إلى 320 جنيها.

45 حباية 270 ،25 حباية 450 :500

- الجمبري المزارع يبدأ بـ120 جنيها.

- العتيبي 140 جنيها (45 حباية)