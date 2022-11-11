وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد المستشفى العام بالمحافظة

تشهد مديرية الصحة بمحافظة السويس، نشاطاً ملحوظاً مع اقتراب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مطلع العام المقبل، حيث يقوم الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بجولات مكوكية متتابعة على مدار اليوم يتفقد خلالها المنشآت الطبية وسير العامل بها مؤكداً على حسن معاملة المترددين على المستشفيات.

التأكيد على تواجد الأطقم الطبية والعلاج

تفقد اليوم الجمعة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان مستشفى السويس العام والحميات لمتابعة تواجد الأطقم الطبية والالتزام بمهام العمل المطلوبة وتقديم الرعاية الصحية، للمواطنين ومراجعة توافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وذلك للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة الطبية الطارئة للمواطنين.

حسن معاملة الجمهور

شملت الجولة التفقدية لوكيل وزارة الصحة التي رافقه خلالها الدكتور رضا فكري مدير المكتب الفني والدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات والمشرف على مستشفى السويس العام وإيمان علي مشرفة تمريض الطب العلاجي، أقسام طوارئ الباطنة والنساء والتوليد بمستشفى السويس العام وقسم الطوارئ بمستشفى الحميات، وشدد «الحفناوي» على حُسن التعامل مع المترددين وتوفير الرعاية الصحية اللائقة.

توجيهات الوزير والمحافظ

وأكد وكيل وزارة الصحة أن ذلك يأتي في إطار حرص وكيل وزارة الصحة على متابعة سير العمل على رأس العمل تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتقديم الخدمة الطبيه اللائقة للمواطنين وتوفير الخدمات الطبية الطارئة على مدار الساعة.