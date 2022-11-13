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وفاة الموسيقار محمد سلطان عند عمر ناهز 85 عاما

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:44 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
الموسيقار محمد سلطان

الموسيقار محمد سلطان

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الموسيقار محمد سلطان، الذي لحن العديد من الأغاني المميزة لكبار المطربين، وذلك عن عمر ناهز الـ 85 عامًا.

وفاة محمد سلطان 

وقالت أسرة محمد سلطان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه توفي منذ قليل، بشكل مفاجئ في مستشفى القصر العيني الفرنساوي، ولم يتحدد بعد موعد صلاة الجنازة والعزاء.

معلومات عن محمد سلطان

محمد سلطان، ملحن وممثل مصري، من مواليد الإسكندرية 20 يوليو 1937، حصل على ليسانس الحقوق عام 1960 بعد أن ترك الكلية البحرية، ثم اتجه إلى التمثيل، وتزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحّن لها أشهر أغانيها «غريب يا زمان»، و«رسالة إلى امرأة»، و«قاعد معايا»، و«أخد حبيبي».

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