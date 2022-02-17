الموسيقار محمد سلطان عن رحيل الموجي الصغير: وفاته خسارة كبيرة

افتقد الوسط الفني الموسيقار الكبير محمد أمين محمد الموجي، المُلقب بـ«الموجي الصغير»، نجل الموسيقار محمد الموجي، الذي رحل عن عمر ناهز 71 عاما، متأثرا بوعكة صحية داهمته طوال السنوات الأخيرة بسبب مشاكل فى القلب.

علاقة الموسيقار محمد سلطان بـ الموجي وأولاده

وقال الموسيقار الكبير محمد سلطان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الراحل كان متعلقا بالموجي بشكل كبير، وأنه لم يكن يتأخر عنه وعن أولاده في أي وقت: «كنت بحب الموجي جدًا، وبشوف ولاده فيه ومتأخرش عنهم في أي لحظة خالص، وعلى طول كان بيبقى فيه تواصل بينا وما بين بعض طبعًا».

وتحدث «سلطان»، عن العلاقة الوطيدة التي كانت تربط بينه وبين أبناء جيله، قائلًا: «إحنا دايمًا الجيل بتاعنا كان فيه وفاء كبير، وكان دايمًا قلوبنا على قلوب بعض، والحمد الله على كل حال، أنا كنت بعتبرهم كلهم زي ولادي»، واختتم الموسيقار محمد سلطان حديثه بأنه في غاية الأسى والحزن عن فقدان الملحن الراحل الموجي الصغير: «وفاته خسارة كبيرة».

تجسيده لشخصية والده

وظهر الموجي الصغير من قبل في حلقات مسلسل «اليتيم»، ليجسد شخصية والده الموسيقار الراحل محمد الموجي، ومنح للعديد من المطربين ومن الأصوات التي أحبها ألحانه، من أبرزهم هاني شاكر نقيب الموسيقيين الحالي، وعلي الحجار، ومحمد الحلو، وسميرة سعيد.

تخرج في كلية التربية الموسيقية من قسم العود، وسافر عقب تخرجه لدولة الكويت لتدريس آلة العود لمدة عامين، ليرجع للقاهرة وينخرط في الوسط الموسيقي والغنائي، وله العديد من الإسهامات الدرامية من خلال موسيقته التصويرية، أبرزها «الرجل يحب مرتين، وهارب من التجنيد، وحالة تلبس».

آخر ما نشره الموجي الصغير على «فيسبوك»

جدير بالذكر، أن آخر ما شاركه الملحن الموجي الصغير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هو عزائه ونعيه للكاتب الراحل ياسر رزق، وأيضًا نعيه للفقيدة هالة توفيق الدقن.