الموسيقار محمد سلطان: وائل الإبراشي الإعلامي الوحيد اللي كان بيزورني

نعى الموسيقار الكبير محمد سلطان، الصحفي والإعلامي الكبير وائل الإبراشي، مؤكدًا أن رحيله خسارة كبيرة للإعلام العربي ككل، وأن الجميع يجب أن يتبادلوا العزاء في رحيل هذه القامة الإعلامية «وفاة وائل الإبراشي كانت صدمة كبيرة ليا ويعتبر خسارة كبيرة لينا كلنا سواء للوسط الفني والإعلامي».

الإبراشي هو الوحيد الذي كان يزور سلطان بمنزله

وأضاف سلطان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإبراشي كان الإعلامي الوحيد الذي يطمئن على حاله ويزوره في بيته من وقت لآخر، متذكرًا الموقف الذي بدأت فيه علاقتهما حينما استضافه الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء» على فضائية «دريم»، قبل 8 سنوات وكانت تلك هي البداية في علاقة صداقة طويلة بينهما رغم فارق العمر «الإبراشي كان دايمًا بيجي يزوني في البيت وكنا صحاب جامد وعلاقتنا كانت مستمرة وقوية جداً».

حديث الإبراشي مع محمد سلطان

وكان الحوار عن قصة حياة محمد سلطان، وتأليف كتاب عنه تحت اسم «سلطان زمانه»، وأعرب سلطان عن ليس هو من اقترح عمل ذلك الكتاب بل كان إصرار من حوله وكل المقربين له، فكان سلطان يتصور بأنه سيتم عمل مسلسل تليفزيوني له عقب وفاته مثل أم كلثوم أوغيرها من المطربين والفنانين، لذا اقتنع بفكرة عمل الكتاب ليكون بسرد شخصي وشهود عن حياته لأهمية وجود الصدق وعدم التحوير؛ لأن تجارب المبدعين ستكون مفيدة للأجيال الأخرى.

وأضاف سلطان خلال حديثه مع الإبراشي أن الساحة الفنية بدأت تخلو من وجود عمالقة، «دلوقتي في أصوات كتير بتغني ومبيعرفوش يغنوا، وكتير بيلحن ومش بيفهم في المزيكا حاجة، وعدم وجود خبرة، مش أي حد يغني ومش أي حد يمثل»، مشيرًا إلى أن الغناء لم يكن به مصفاه، فلا يوجد سوى القلائل مثل حلمي بكر على سبيل المال ولكن لم يكن ثراء كما كان من قبل.

واستكمل بأنه قدم العديد من المطربين قائلًا: «أنا مش بقدم حد مش بقتنع بيه»، فهو من قدم هاني شاكر وسميرة سعيد وغيرهم من الفنانين لم يأخذ حظه بالفن مستشهدًا بمثال لمطربة تدعى أماني، لم تأخذ حظها وذلك عن طريق المنتجين.