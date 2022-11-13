كلمة النائب العام خلال حفل مراسم أداء معاوني النيابة دفعة 2019 اليمين القانونية

بدأ المستشار حمادة الصاوي، كلمته خلال حفل مراسم أداء معاوني النيابة العامة من دفعة 2019 لليمين القانونية، بالتقدم بالتحية لزميليه المستشار رامي جبه المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، والمستشار بدر مروان رئيس النيابة بالمكتب الفني، كما تقدم لإدارة النيابات والمكتب الفني والبيان، بالشكر على هذا التنظيم الرائع.

كلمة النائب العام

قال النائب العام في كلمته: «نفخر أن نصل بتنظيم سواعد أعضاء النيابة إلى هذا الشكل وهذا الرقي، وأتقدم بالشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، على حرصه الدائم على دعم النيابة العامة»، معربًا عن خالص اعتزازه بحضور المستشار رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، وأنها فرصة عظيمة بالحضور لتعيين دفعة جديدة من النيابة العامة.

كما توجه المستشار حمادة الصاوي، بالتهنئة للأعضاء الجدد بالنيابة العامة، على انضمامهم للنيابة العامة المصرية، أحد صروح العدالة العريقة، وقال: «اخترت أن تكون هديتي لكم بهذه المناسبة، ما وجهت به المكتب الفني وإدارة البيان والمرافعة، بإعداده في ميثاق العدالة من قيم وتقاليد القضاء الراسخ والمتوارثة بيننا عبر التاريخ، وبتعاقب الحضارات فالتزموها ميثاقا لحياتكم بدءًا من اليوم».

أضاف النائب العام في كلمته: أنها فرصة عظيمة على كل منكم أن ينتهزها، فليس المقصود مما عرض عليكم اليوم، إلا اعانتكم مما اهتدى إليه السابقون من اخلاق سامية وسلوك رفيع، هما مفتاح الفلاح والعاصم لكم من الزلل، فتبدأون بهما حياتكم القضائية في ميلاد جديد، لرجل قضاء متميز، على نهج سلفنا وشيوخنا، أعلام القضاء، لنتعاهد من اليوم، على التخلق بها، بتدرج هادئ، حتى تجتمع فيمكم تلك القفيم والمبادئ، فهي طريق كل باحث عن التميز فإنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم.

وتابع في كلمته: قد يظن بعضكم صعوبة التخلق بكل تلك القيم والتقاليد، ولكن الأمر تدريب وتعود، فكلما اجتهدت في بناء نفسك، صارت تلك القيم من عاداتك، تلتزمها سلوكا دائما، وتتمع بمكارم الأخلاق في كل تعاملاتك، فتكون قدوة لكل من حولك، تسعى دائما إلى حسن آداء الأمانة، فينتشر بكم العدل والسلام، ويتحقق بكم الإنصاف.