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مستشارة الشؤون العامة بالسفارة الأمريكية: لدينا تعاون مع «القاهرة السينمائي»

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:15 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
لورين لفليز

لورين لفليز

قالت لورين لفليز، مستشارة الشؤون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، إنها سعيدة سعادة غامرة بحضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأضافت على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: «سعيدة بحضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما أن هناك تعاون بين السفارة والمهرجان».

وتابعت: «تهانينا لحسين فهمي، وهو شريك رائع للسفارة الأمريكية، وفخورون به كثيرا فيما يتعلق ببرامج التبادل»، كاشفة عن استثمار نحو 4 ملايين جنيه في هذا الشأن.

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بقلم محمد أسامة رمضان