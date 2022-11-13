مستشارة الشؤون العامة بالسفارة الأمريكية: لدينا تعاون مع «القاهرة السينمائي»

قالت لورين لفليز، مستشارة الشؤون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، إنها سعيدة سعادة غامرة بحضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأضافت على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: «سعيدة بحضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما أن هناك تعاون بين السفارة والمهرجان».

وتابعت: «تهانينا لحسين فهمي، وهو شريك رائع للسفارة الأمريكية، وفخورون به كثيرا فيما يتعلق ببرامج التبادل»، كاشفة عن استثمار نحو 4 ملايين جنيه في هذا الشأن.