حسين فهمي: 50 دولة تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بأكثر من 100 فيلم

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن المهرجان يتماشى مع قمة المناخ، من حيث تقليل استخدام البلاستيك، واستعمال السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، مضيفا أن المهرجان يهتم بذوي الهمم، وقدم لهم 4 مقاعد، وخصص لهم طرقا مناسبة للمرور داخل قاعات المهرجان ومشاهدة الأفلام بسهولة.

وأوضح «فهمي»، خلال كلمته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أن المهرجان يتضمن عدة أنشطة ولجنة تحكيم متميزة، ومشاركة أكثر من 100 فيلم من 50 دولة، بالإضافة لفيلم الافتتاح العالمي، الذي سيعرض لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.