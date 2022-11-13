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سينتيا خليفة: اختيارات أفلام القاهرة السينمائي جميلة جدا.. وأنتظر فيلم كندة علوش

كتب:

محمد أيمن سالم
09:02 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
الفنانة سينتيا خليفة

الفنانة سينتيا خليفة

قالت الفنانة سينتيا خليفة إن اختيار الأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة جميل جدا، وأنتظر فيلم محمد حفظي وفيلم كندة علوش، لافتة إلى أن مسلسل «حدث بالفعل» صورته مع ماجد المصري وكل حلقة مختلفة عن الحلقة الأخرى، وتعمل حاليا على عمل فني يتم تصويره في اليونان.

جاء ذلك خلال لقاء لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 والذي يعرض على شاشة «دي إم سي».

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