كاملة أبو ذكري بعد تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي: «حلم متخيلتش تحقيقه»

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إن تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي حلم كبير لم تكن تتخيل أن يتحقق، ولم يدر في خلدها الوصول إليه.

وأضافت بعد استلامها جائزة فاتن حمامة، بمهرجان القاهرة السينمائي: «ممتنة بكل حب وتقدير لكل الفنانين اللي قابلتهم واللي آمنوا بيا، واللي لم يؤمنوا بي، وأثورا في مشواري الطويل، واشتغلت في السينما وعمري 16 سنة، وعمري كله قضيته في السينما».

وتابعت: «كل التقدير والامتنان لكل فنان شفتله مشهد حلو أو قدمني أو علمني حاجت كتير، منهم عاطف الطيب، نادر جلال، محمد خان، أحمد زكي، نور الشريف، وناس كتير قدمتلي دعم ووقفت في ضهري وكبرتني، وبشكر بنتي وجوزي اللي تعباهم معايا ومجنناهم، وبشكر أمي وأبويا اللي لولاهم مكنتش وقفت هنا».