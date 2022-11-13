قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن انفجار إسطنبول

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن الانفجار الذي وقع في إسطنبول، وجاء به: «على وقع انفجار كبير عاش شارع الاستقلال بميدان تقسيم لحظات مرعبة، وهو أكثر الشوارع ازدحاما في أشهر الميادين إقبالا من الاتراك والسائحين في إسطنبول».

وأضاف أن الانفجار أسفر عن وقوع عدد من الضحايا تخطى العشرات، بين قتيل وجريح، وعلى الفور اتجهت سيارات الإسعاف والفرق الطبية والحماية المدنية إلى موقع الحادث الذي أغلقته الشرطة أمام المارة؛ لتبدأ تحرياتها ومراجعة كاميرات الموقع واستجواب الشهود.

وتابعت أنه أظهر مقطع مصور نشر على الإنترنت ألسنة لهب تتفجر وصوتا مدويا بينما استدار المارة وهربوا بعيدا.

كما أن لقطات أخرى أظهر سيارات إسعاف وسيارات إطفاء والشرطة في مكان الحادث بينما قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن المتاجر أغلقت والشارع مغلق.

واستطرد أن البيانات الحكومية جاءت خالية من أي تأكيدات بشأن هوية التفجير، بينما منعت السلطات وسائل الإعلام من نشر أي أخبار متعلقة بالحادث، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يحتاج تفسيره إلى حقائق مبنية على تحقيقات بدأت منذ وقوعه.