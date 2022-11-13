الرئيس الفلسطيني لـ قناة القاهرة الإخبارية: نتنياهو لا يؤمن بالسلام

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إنه يعرف نتنياهو منذ التسعينيات وأنه تولى أكثر من مرة منصب رئيس وزراء اسرائيل وتعامل معه كثيرا، فهو رجل لا يؤمن بالسلام، قائلا: «أنا أتحدث عن مشكلة بيني وبين إسرائيل فهي تحتل أرضي تحتل بلادي ورئيس وزرائها نتنياهو، وأنا مجبر على أن أتعامل معه وفي نفس الوقت متمسك أنا بمواقفي».

إسرائيل تميل للعنصرية

وأضاف أبو مازن، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية: «أنا قلت لنتنياهو إنني أريد السلام والدليل على ذلك أن في كثير من المرات أجبرنا للذهاب إلى أمريكا لنقاش عملية السلام، ولكن كل ما بدر وظهر منه أنه لا يؤمن بالسلام كيف يبقي الاحتلال إلى الأبد إلى متى حتى الشعب الإسرائيلي لا يقبل حتى في أمريكا كثير من الأمريكان لا يقبلون موقفه ويهود أمريكا من سنة أو سنتين، يقولون إن إسرائيل دولة تميل للعنصرية إضافة إلى ذلك 90% من كنائس أمريكا لا تؤمن بسياسة إسرائيل وتعلن أن هذه السياسة لن تؤدي إلى نتيجة، العمل بالأسلوب التراكمي وفي الأساس فرض الرواية الفلسطينية الرواية الصهيونية سائدة في أمريكا منذ مئات السنين والآن نحن نحاول أن ندخل إلى المجتمع الأمريكي مباشرة الرواية الفلسطينية».

نعتمد على سياسة النفس الطويل

وتابع: «الشعب الفلسطيني مدرك الخط الذى انتهجه، فالشعب الفلسطيني ليس لديه أوهام أن الحل غدا فنحن تحت الاحتلال 75 عاما ونعرف أن إسرائيل من الصعب أن تخرج إلا بإفلاس نظريتهم ونحن نعتمد على سياسة النفس الطويل وبالتراكميات، وعن الذكريات التي لم تفارقه قال حرب 48 فقد خرجت من المنزل باتجاه الشرق شرق صفد إلى شمال بحيرة طبرية وسرت مع أبي كما أنا ولم أكن أعرف شيئا وأنا خارج من المدينة ألتفت وكأنني أودعها وسرنا حتى نهر الأردن الشريعة وقطعناها ثم ذهبنا إلى سوريا وعشنا في سوريا».