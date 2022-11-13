رئيس شركة طاقة عالمية لـ«يوسف الحسيني»: يجب تمكين الشباب لمواجهة التغيرات المناخية

قال جبلية فيرموت، رئيس إحدى الشركات العالمية في مجال الطاقة، إنه لابد من إشراك جميع الأطراف المشاركة والعوامل المحفزة من أجل تغير الوضع الحالي، وليس فقط على مستوى قمة المناخ، وعلينا أن نمكن الشباب للقيادة، فلدينا عدد من الشباب يصل إلى 100 مليون وإذا منحناهم التدريب والمهارات والدعم للابتكار وريادة الأعمال سنحصل على كل شيء نريده.

حلول للقارة الأفريقية

وأوضح «فيرموت» في حوار له على شاشة برنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أن هناك حلول للقارة الأفريقية وهناك صعوبات، ولكن التحول الرقمي ساعد في التغلب عليها، ويجب أن نتعاون مع بعضنا البعض لنكون أكثر تحفيزا، فعلى مدار الـ300 سنة الماضية تغيرت عدة أمور في المناخ، وندعو الشباب لاستكشاف المستقبل وتعزيز الالتزامات والتعهدات، ولابد من تمويل ذلك لتغير وضع الحياة التي نحن بصددها.

التمويل له أهمية كبرى في التغلب على التغيرات المناخية

وأشار إلى أن التمويل له أهمية كبرى في التغلب على التغيرات المناخية، ومن المهم أن نسعى للوصول إلى صفرية الانبعاثات الكربونية، وسيتم ذلك من خلال مشاركة الشباب لبناء الجسور بين الجزر التي يعيشون عليها.