خبير اقتصادي: قمة المناخ مكسب كبير لمصر.. ساهمت في تحسن أوضاع البورصة

قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية ستحصل على الكثير من الفوائد من استضافتها قمة المناخ COP27، خاصة وأنه هناك طلبات كبيرة على حجز غرف الفنادق في شرم الشيخ بجميع مستوياتها وهو ما ساهم في تحسين الوضع السياحي وانتعاش الفنادق.

وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مؤتمر قمة المناخ ساهم بشكل كبير في تحسن أوضاع البورصة وزيادة مكاسبها، خاصة بعد انطلاق القمة ونجاحها بشكل كبير والتأكد من قدرة مصر عالميا وأنها قادرة على السعي لتحقيق كل ما هو جديد.

الاقتصاد المصري أثبت أن الدولة قادرة على تجاوز الصدمات

وأشار معطي إلى أن الاقتصاد المصري أثبت أن الدولة قادرة على تجاوز الصدمات في ظل عالم يواجه أزمة كبيرة جدا وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة وأن هذه الفترة يمر العالم كله بالعديد من الأزمات الاقتصادية.

وأكد أنه بالرغم من كل هذه الأزمات وتأثر مصر بها إلا أنها استمرت في السعي لتحقيق تنمية مستدامة وزيادة المشروعات وعقد المؤتمرات الكبرى، فاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP 27، يجعل التركيز على قطاع السياحة المصرية، وبالتالي يجذب استثمارات جديدة إليها ويسوِّق لمصر كدولة مستدامة ونظيفة.

انعقاد قمة المناخ في الوقت الحالي يكسب الدولة أهمية كبرى

وأوضح أن انعقاد قمة المناخ في الوقت الحالي يكسب الدولة أهمية كبرى في ظل التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة تغير المناخ على مختلف دول العالم، كما أن استضافة مصر للمؤتمر له مكسب على المستوى الاقتصادي، حيث يساهم في الترويج السياحي لمصر، وسيكون جاذبا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية.