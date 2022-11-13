رئيس لجنة العلم باتفاقية مكافحة التصحر: مصر تحمل لواء إفريقيا في قمة المناخ

قال الدكتور أحمد عبدالعاطي رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا الإفريقية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إن مصر تحمل لواء القارة الأفريقية اليوم، في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وهي فرصة ذهبية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طرح لأول مرة موضوعا في غاية الأهمية بوضع أولويات القارة على جدول الأعمال، مثل مبادرة حياة كريمة للقارة.

وأضاف أن الرئيس السيسي، نجح في وضع الحسابات الخاصة بالخسائر والتهديدات على جدول أعمال COP27، لأول مرة، التي سبق الإطاحة بها ورفض وضعها على جدول أعمال قمة جلاسكو، لأنها تؤثر مباشرة على التزامات الدول الأدبية والمادية.

موجات جفاف وتملح أدت لهجرة الكائنات الحية

وأشار «عبدالعاطي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم أحمد عبدالصمد وجومنا ماهر، عبر «القناة الأولى»، إلى أن إفريقيا لا تمثل سوى 4% من إجمالي الانبعاثات الحراراية على مستوى العالم، كما أنها الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، إذ نشهد موجات جفاف وتملح للأراضي، فضلًا عن الأعاصير في السواحل الأفريقية، وغيرها، وهذا ما أدى إلى فقد التنوع البيولوجي إلى جانب هجرة الكائنات الحية.

أهمية المباحثات والمفاوضات بقمة المناخ

وتابع بأنه من الضروي توعية وإدارك المواطن الأفريقي بأن تلك المباحثات والمفاوضات بمؤتمر قمة المناخ في غاية الأهمية لأنها تؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية، فضلًا عن أنها تبحث عن حلول للمشكلات التي تواجهه اليوم من نقص الموارد الغذائية وارتفاع درجات الحرارة، وغيرها.