«التموين» تنتهي من صرف سلع الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية عن نوفمبر

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن جميع المواطنين المستحقين لقيمة الدعم الاستثنائي السلعي الذي أقرته الحكومة من 100 إلى 300 جنيه، انتهوا من صرف السلع المستحقة لهم من منافذ بقالي التموين التابعين لها.

استكمال صرف السلع التموينية عن نوفمبر

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، بأن منافذ البقالين، لا تزال تفتح أبوابها أمام أصحاب البطاقات التموينية لاستكمال صرف السلع التموينية المستحقة لهم عن شهر نوفمبر الجاري، إذ تستمر مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في صرف الدفعة الرابعة (الاستعاضة الرابعة) من السلع التموينية للمنافذ، لسد احتياجات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر الجاري، والتي تخطت نسبة الصرف فيه حتى الأن أكثر من 80%.

أسعار السلع التموينية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات أسعار السلع التموينية طوال شهر نوفمبر، إذ تشمل الأسعار كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.