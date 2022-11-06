ضخ كميات كبيرة من السلع في معرض قنا: أسعار مخفضة والجودة أعلى

اطمئن اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا، من المنظمين لمعرض قنا على جودة السلع وأسعارها تحت شعار مبادرة «كلنا واحد»، مشيرًا إلى أن المعرض يضم معظم السلع الغذائية الأساسية ويتم بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

أسعار السلع الغذائية في معرض قنا

وأضاف أن أسعار السلع الغذائية كالآتي سعر كيلو سكر 17 جنيها، وكيلو الأرز 16 جنيها، وكرتونة البيض 70 جنيها للطاولة، ومكرونة رويال أكياس زنة 400 جم بسعر 5 جنيه، وزيت هنادي حجم 700 ملل بسعر 28 جنيها، وزيت سندباد حجم 1 لتر بسعر 38 جنيها، وسمنة كريستال 1 كجم بسعر 35 جنيها، وسمنة غالية 2 كجم بسعر 55 جنيه، ودقيق 5 نجوم وزن 25 كجم بسعر 350 جنيه، ودقيق 5 نجوم وزن 50 كجم بسعر 650 جنيه، وتونة بأنواعها بأسعار 12، 15، و16.5 جنيه لفة ملح بونو 13.5 جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا، منذ قليل معرض بيع السلع الغذائية والمنتجات مخفضة الأسعار، الذي تنظمه مديرية التموين والتجارة الداخلية بميدان الساعة وسط مدينة قنا، بالتعاون مع مديرية الأمن والغرفة التجارية بالمحافظة وأحد تجار الجملة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والعميد تامر النجار مدير مباحث التموين، وعلاء حمزة مدير عام الغرفة التجارية ، و محمد عويضة ممثل جهاز حماية المستهلك.

معارض السلع الغذائية في محافظة قنا

وقال «الداودي»، إن المحافظة تسعى إلى إقامة المزيد من المعارض بمختلف المدن، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وتحقيق ثبات في الأسعار، مقدما الشكر لجميع من شارك في إقامة هذا المعرض، لافتًا إلى أن المحافظة توفر كافة التسهيلات للتجار الذين يرغبون في إقامة المعارض ويساهمون بمزيد من التخفيضات في السلع الغذائية.