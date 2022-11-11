أسعار السلع الغذائية في منافذ بيع وزارة التموين بـ5 محافظات

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عدة منافذ لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين داخل المحافظات، بأسعار مخفضة وذلك لحماية المواطنين من استغلال التجار، وتنوعت السع مابين سلع أساسية واستهلاكية مثل الأرز والسكر والزيت والجبن والسمن والبيض، خلال منافذ الجمعيات الاستهلاكية الثابتة أو سيارات توزيع السلع التموينية المتنقلة بالمحافظات والتى يستقر بعضا منها بأماكن محددة أو تنتقل من قري لأخرى ومدينة لأخرى.

وتعلن مديرية التموين بكل محافظة أسعار السلع داخل المنافذ للمواطنين عبر المديرية أو عبر منفذ البيع لتوضح السعر المخفض للمواطن .

أسعار السلع الغذائية بالمنوفية

داخل محافظة المنوفية يوجد عدة منافذ ومعرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وصل عددها إلى 15 معرضا بمختلف مدن المحافظة وذلك تسهيلا على المواطنين ودعما للأسر الأكثر إحتياجا، وفقا لحديث «سهير شرف» مسؤول الرقابة التموينية بالمحافظة لـ«الوطن» أكدت أن سعر كيلو الأرز المعبأ بالمحافظة 15 جنيها فقط بينما الشكارة التى تزن 25 كيلو تصل إلى 375 جنيها فقط، بينما كيلو السكر ثمنه 16 جنيها ونصف وزجاجة زيت لذرة التى تزن 3 لترات سعرها 125 جنيها.

70 جنيها سعر كرتونة البيض بقنا

يوفر معرض «كلنا واحد» للسلع الغذائية بمحافظة قنا السلع الغذائية بأسعار مخفضة فوفقا لبيان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا فإن سعر كيلو السكر داخل المعرض 17 جنيها فقط بينما كيلو الأرز 16 جنيها بينما زجاجة الزيت «هنادي» 700 ملل بسعر 28 جنيها وكرتونة البيض بسعر 70 جنيها فقط.

12 جنيها سعر الأرز بالفيوم

وبدأت معارض السلع الغذائية المخفضة بمحافظة الفيوم من داخل مدينة طامية عقب افتتاح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للمعرض الذي وصل الخصم به على السلع الغذائية إلى 30% وفقا لبيان محافظة الفيوم حيث سعر كيلو الأرز السائب بـ12 جنيها بينما المعبأ مابين 13 حتى 15 جنيها، وسعر كيلو السكر من 15 حتى 16 جنيها والمكرونة 5 جنيهات للكيس الـ400 جرام.

أسعار مخفضة بأسوان من 15 إلى 25%

داخل محافظة أسوان افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالمحمودية بتخفيض يتراوح من 15 حتى 25 % على السلع الأساسية ليصل سعر كيلو الأرز المعبأ 14 جنيها بينما سعر كيلو السكر من 14 حتى 17 جنيها بينما سعر المكرونة «رويال» 400 جرام 5 جنيهات.

وأوضح محافظ أسوان فى بيان له أن المعرض يخدم المواطنين بتوفير سلع مخفضة لرفع العبء عن البسطاء مؤكدا أن الحافظة تسعى لإقامة عدة منافذ ومعارض مخفضة ثابتة ومتنقلة.

10 سيارات متنقلة لبيع السلع المخفضة بسوهاج

ووفرت محافظة سوهاج 10 سيارات متنقلة للسلع الغذائية المخفضة بمدن وقرى المحافظة بينما ماهو ثابت بأماكن حى شرق، وميدان الشهيد وماهو متحرك وذلك لبيع السلع الغذائية المخفضة.

أكد المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج لـ«الوطن» أن سعر السكر من 13 حتى 16 جنيها بينما 12 جنيها لكيلو الأرز حتى 15 جنيها وفقا لدرجة الكسر، بينما سعر سعر التونة يبدأمن 12 جنيها.