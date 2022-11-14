التموين تستقبل طلبات نقل البطاقة من محافظة لأخرى.. تغيير محل الإقامة أولا

تستقبل المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات، طلب خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة أخرى، خاصة وسط إجراء صيانة لرابط بوابة مصر الرقمية للتموين، والتي تتم دوريا لتسهيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

شروط قبول نقل بطاقة التموين من مخافظة لمحافظة

ويعتبر تغيير محل الإقامة لرب الأسرة في بطاقة الرقم القومي للمحافظة التي يرغب في نقل بطاقة التموين إليها، من أبرز شروط الموافقة على نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، إذ تشترط مكاتب التموين قبل التقدم بالطلب على تسليم صورة من بطاقة الرقم القومي في المحافظة المطلوب التحويل لها.

وتنظم وزارة التموين عملية صرف الخبز من أي مخبز بلدي تابع لمحل الإقامة، كما تحدد صرف السلع التموينية من أي منفذ بقال تابع محل الإقامة أيضا، لذا يتعين على الأسرة حال الرغبة في صرف الخبز أو السلع من أي محافظة أخرى لظروف العمل أو الإقامة أن يقوم أولا بتغيير محافظة إصدار البطاقة بعد تغيير محل الرقم القومي.

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى عبر بوابة مصر الرقمية

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية للتموين.

2- الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

3- اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط على أوافق.

4- الضغط على كلمة «التالي».

5- تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

6- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

7- عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

8- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

9- الضغط على «التالي».

10- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم إرسال طلبك بنجاح.

كما تستقبل مكاتب التموين في جميع المحافظات استلام طلبات المواطنين الراغبين في نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى، لتحويل البطاقة التموينية من الإدارة التابع لها البطاقة إلى الإدارة الأخرى في المحافظة الراغب لها صاحب البطاقة.