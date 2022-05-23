رابط موقع دعم مصر لتحديث البطاقة التموينية.. التسجيل برقم الموبايل

فى إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتسهيل والتيسير على المواطنين، من خلال مد فترة تجديد البطاقة التموينية حتى نهاية يونيو القادم، من أجل تسجيل رقم الموبايل الرسمي لصاحب البطاقة التموينية، والمسجل باسمه في إحدى شركات المحمول، والقيام بإدخاله من خلال موقع دعم مصر لإتمام عملية التسجيل، وللتأكيد على عدم إيقاف عمل بطاقة التموين.

مازالت محركات البحث المختلفة، تشهد عمليات ضغط كبيرة من جانب المواطنين الراغبين فى تسجيل رقم الموبايل على رابط موقع دعم مصر، لضمان عدم إيقاف البطاقة التموينية قبل انتهاء المهلة المحددة سابقا.

رابط موقع دعم مصر لتحديث البطاقة التموينية

أتاحت وزارة التموين لجميع الموطنين تسجيل رقم الهاتف من خلال موقع الرابط الخاص بـ موقع دعم مصر، وذلك من أجل تحديث البطاقة التموينية، حيث يقوم المواطن باتباع عدد من الخطوات، جاءت على النحو التالي:

تحديث بيانات بطاقة التموين

- يمكن للمواطنين التسجيل من خلال الدخول على لينك موقع دعم مصر البطاقة التموينية من هنا

- إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما.

- بعد ذلك يظهر اسم صاحب البطاقة، وفي حالة ما إذا كان صحيحًا يتم استكمال الخطوات.

- بعد ذلك يتم ادخال رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة.

- في النهاية يتم الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت منذ نحو أسبوعين ضرورة قيام المواطنين الذين يحصلون على دعم من الدولة على المواد التموينية، تسجيل أرقام الموبايل المسجل لدى إحدى شركات المحمول الأربعة، على بطاقة الدعم لضمان استمرار تقديم الدعم التمويني لهم وعدم إيقاف الخدمة.

وكان من المقرر أن تكون المهلة حتى نهاية مايو، ولكن بعد الضغط الشديد الذى شهدته المكاتب التموينية الأسبوع الماضي، قرر وزير التموين مد المهلة حتى 30 يونيو المقبل، للتيسير على المواطنين وإتاحة فرصة أكبر لتسجيل أرقام الهواتف المحمولة.