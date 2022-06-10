كيفية تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر بعد مد المهلة

على مدار الشهور القليلة الماضية، ازداد البحث عن موقع دعم مصر الذي يتم تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية، خاصةً بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد مهلة تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر حتى يوم 31 يوليو، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو، ليكون في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير كيفية تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر، والتي جاءت كالتالي:

كيفية تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر على البطاقة التموينية

- أتاحت وزارة التموين موقع دعم مصر حتى يتمكن المواطنين من تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية من خلاله، وعلى الراغبين في تسجيل الرقم الدخول للموقع من هنـــــــــا.

- ثم يقوم المواطن الراغب في تسجيل رقم الهاتف بإدخال رقم البطاقة التموينية في الخانة المخصصة لذلك، والموجودة أعلى يمين الصفحة.

- وبمجرد إدخال رقم البطاقة، تظهر أمام المواطن بيانات البطاقة التموينية تلك وعدد الأفراد المسجلين بها.

- ليقوم صاحب البطاقة التموينية بإدخال رقم الهاتف الخاص به في الخانة المخصصة لذلك، على أن يكون رقم الهاتف ذاك مسجلا في إحدى شركات الاتصالات باسم صاحب البطاقة.

التأكد من صحة البيانات

- وبعد إدخال الرقم، يتم استقبال رسالة تفيد بأنه تم تسجيل الرقم الذي تم إدخاله على البطاقة التموينية.

- ثم بعد ذلك تأتى رسالة نصية على الهاتف المحمول الذي تم إدخاله لتفيد بأن الرقم الذي تم تسجيله على البطاقة التموينية جاري مراجعة بياناته للتأكد من صحتها.

- وبعد التأكد من أن تلك البيانات صحيحة، وأن اسم صاحب رقم الهاتف هو نفسه اسم صاحب البطاقة التموينية، يتم اعتماد ذلك الرقم على البطاقة التموينية.