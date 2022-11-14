زراعة 19 ألف متر حدائق بين البيوت بقرى كفر الشيخ لمجابهة التغير المناخي

كشف الدكتور حاتم أبو عالية، أستاذ التنمية الريفية بمركز بحوث الزراعات الحقلية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر، قد خلقت مجالات عديدة للمواطنين في مصر نحو طرح أفكار بغرض الاستثمار الزراعي النظيف والخالي من الملوثات، والذي يساعد على تنقية الهواء بشكل فاعل، علاوة على ترتيب العديد من سكان القرى بأفكارهم لتنفيذ مشروعات خضراء بالمساحات الفضاء المتناثرة بين بيوتهم لتصبح أجواء القرية المصرية واحة خضراء.

زراعات حدائق بين البيوت

وأوضح دكتور «أبو عالية»، في تصريح لـ «الوطن»، أن عددا من المواطنين بقرى مراكز فوه، ومطوبس، وقلين، وسيدي سالم، قاموا بزراعة نحو 19 ألف متر حدائق بين البيوت في مساحات فضاء، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة جدا للحد من التغيرات المناخية، علاوة على أنها تدل على فكر مستنير لهؤلاء المواطنين تماشيا مع فكر الدولة المصرية «اتحضر للأخضر»، برؤية وفكر واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحد من أضرار تقلبات المناخ وحماية دول العالم من الكوارث والفيضانات جراء تأثيرات مناخية طارئة خلال السنوات الماضية بسبب التغيرات المناخية.

مشروعات فاعلة

وأكد أن المشروعات الخضراء في محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام بالغ وكبير لدى أغلب المواطنين خلال الأشهر الماضية للحد من التغيرات المناخية.