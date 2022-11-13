الإعلامي يوسف الحسيني: مصر أول دولة تلتزم بأهداف قمة المناخ الـ27

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه يتوقع أن تكون شرم الشيخ منافسا عالميا في المصايف والرحلات، لافتا إلى أن ما حدث في المدينة الخضراء غيّر شكلها تماما، وأصبحت مهمة استضافة قمة المناخ التالية أصعب بعدما حققه مصر من نجاح.

توليد الطاقة من مفاعل الضبعة

وأوضح خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة القناة الأولى، أن مصر هي أول دولة تلتزم بأهداف قمة المناخ الـ27، وتعمل حاليا الدولة المصرية على توليد الطاقة من خلال مفاعل الضبعة، وبعد تشغيله ستكون مصر خفضت 14 مليون طن كربون من الانبعاثات.

وفاة الموسيقار محمد سلطان

ونعى الإعلامي يوسف الحسيني، الموسيقار محمد سلطان الذي توفى منذ ساعات، وهو من أهم أعلام الموسيقي في مصر والوطن العربي وترك مكتبه كبيرة من الأعمال الإبداعية، لافتا إلى أنه ولد عام 1937 ودرس في الإسكندرية وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية، وتزوج الفنانة فايزة أحمد ولحن له مجموعة من الألحان والأغاني، مضيفا أنه يجب تشجيع الأجيال القادمة على الاستماع للموسيقى الحقيقة.