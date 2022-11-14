أستاذ الاقتصاد «محمود عنبر»: الإشادات الدولية باقتصاد مصر مستمرة رغم الأزمات

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن إشادة مؤسسة «فيتش»، تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في اقتصاد أي دولة، نظرا لارتباطها بمعايير منضبطة متعلقة بالوضع الاقتصادي الذي يُنبئ بحالة الاستقرار أو الاضطراب، مشيرًا إلى أن هناك سلسلة من الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري لم تتوقف منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2018، متابعًا أن تلك الإشادات لا تقتصر فقط على المستوى الائتماني والنقدي بل من جانب أيضًا المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

الإشادات الدولية لازمت الاقتصاد المصري في الأزمات

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الإشادات الدولية لازمت الاقتصاد المصري حتى في أوقات الأزمات، مثل تصنيف صندوق النقد الدولي لمصر بأنها الدولة الوحيدة القادرة على تحقيق معدلات نمو إيجابية في أزمة كوفيد 19، فضلًا عن استحواذ الاقتصاد المصري على الإشادات الدولية في ظل الأزمات العالمية المالية.

صندوق النقد لا يُقرض أي دولة دون دراسات

وأشار، إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض الدولة المصرية أو التعامل معها بشكل أو بآخر يعتبر في حد ذاته إشادة دولية، لأن صندوق النقد لا يُقرض أي دولة دون دراسات مسبقة، متابعًا أن الأزمات المتتالية العالمية أكدت مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل والتفاعل مع الصدمات الخارجية، وجاء ذلك بعد دور وجهود الدولة في إقرار سياسيات الإصلاح الاقتصادي.