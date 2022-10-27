مدبولي: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تطلب جهدا شاقًا خلال المفاوضات

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزيرة التخطيط، بعد إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن المفاوضات تطلبت جهدا كبيرا: «الحمد لله نجحنا اليوم في الوصول إلى اتفاق لإتمام البرنامج الجديد».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي: «القرارات التي تم اتخاذها اليوم هي جزء من توصيات المؤتمر الاقتصادي، الذي انتهي إلى ضرورة وجود سياسة مالية ونقدية واضحة وسرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق حزمة من الحماية الاجتماعية وجاء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إقرار تلك الحزمة».