عضو بـ«النواب»: قمة المناخ حملة ترويج عالمية عن مصر الجديدة

قال الدكتور محمود مشعل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بحضور قادة ورؤساء وزعماء وكبار المسئولين من 197 دولة، بمثابة حملة ترويج عالمية عن مصر الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وما تشهده الجمهورية الجديدة من تقدم وقدرات هائلة.

تكاتف وحشد دولي

وأوضح «مشعل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجهود الدولية التي تقودها مصر في قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ، تهدف في المقام الأول إلى خارطة طريق وإنقاذ ومواجهة حقيقية من خلال تكاتف وحشد دولي للوقوف معا في مواجهة تداعيات وتأثيرات قضية التغيرات المناخية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المؤتمر يعد أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة؛ لمعالجة حالة الطوارئ المناخية ومناقشة أثرها على البيئة، وصولا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.

الجذب السياحي

وأشار إلى أن هناك مزايا أخرى من استضافة مصر وخاصة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ في ظل وجود العدد الكبير من زعماء الدول والوفود المشاركة، وأهمها الجذب السياحي فمن المتوقع انتعاشة غير عادية للموسم السياحي.