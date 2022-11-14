مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني: دور «التنسيقية» مهم في الجمهورية الجديدة

قال زكى القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنَّ القيادة السياسية أطلقت الحوار في توقيت حاسم، خاصة أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى الحوار بعد وصول الدولة إلى بر الأمان، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، التي لمست حياة المواطن، ونجحت الدولة في إنهاء حالة الفوضى، التي سادت البلاد، عقب التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف «القاضي» في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ مصر عانت على مدار حكم الجماعة من حالة عدم الاستقرار، أدى إلى دخولها في نفق مظلم، بسبب العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعة الإرهابية عقب ثورة الشعب المصري عليها واقتلاعهم من الحكم.

الحوار الوطني في مصر

وأوضح مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنَّ الحوار الذي يجرى في مصر الآن بين مختلف القوى والتيارات السياسية دون إقصاء لأحد، يختلف عن تلك الحوارات الوطنية التي أطلقت في عدد من الدول العربية، وخاصة أن تلك الدول أطلقته من أجل التغلب على الأزمات والكوارث التي عانت منها على مدار سنوات متتالية، على العكس من مصر، مؤكّدًا أنَّ الدولة المصرية دعت إلى الحوار الوطني، من أجل رسم ملامح الجمهورية الجديدة والوصول بالدولة إلى بر الأمان.

دور التنسيقية في الحوار الوطني

وأشار «القاضي» إلى أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعبت دوراً بارزاً في نشر الحوار الوطني بين المواطنين والتعرف على مطالبهم من الحوار، مؤكّدًا أنَّ ذلك ظهر من خلال جولات أعضاء التنسيقية بجميع المحافظات وعقد الجلسات النقاشية مع المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، من أجل وضع أولويات المواطن البسيط على طاولة الحوار الوطني، في محاولة منها لتذليل العقبات أمام المواطنين وخاصة في القرى والنجوع.