تويتر يفضح الإخوان.. الجماعة الإرهابية تروج أكثر من فيديو قديم خلال ساعة

شهدت الساعة الأخيرة، قيام جماعة الإخوان الإرهابية بالترويج كذبًا بوجود تظاهرات في بعض الأماكن في مصر وذلك على غير الحقيقة، إذ فبركت ونشرت في أقل من ساعة، صور وفيديوهات، لتظاهرات قديمة من خارج مصر، ومحاولة إظهارها على أنها من داخل الدولة.

لذلك ترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، آلاعيب تلك الجماعة الإرهابية، وتوضيح حقيقة الصور والفيديوهات المنتشرة.

المقطع الأول

في المقطع الأول، أعادت جماعة الإخوان الإرهابية، نشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي «تويتر»، يوضح تجمع لعدد من المواطنين، على اعتبار أنها تظاهرت فى مصر، لكن فى الحقيقة أن ذلك الفيديو قديم من دولة فلسطين، ومنتشر منذ فترة على موقع تويتر، لتقوم الجماعة الإرهابية بإعادة نشرة لتحريض المواطنين على التظاهر.

المقطع الثاني

في مقطع الفيديو الثاني، أعادت جماعة الإخوان الإرهابية، نشر مقطع فيديو قديم لتظاهرات من محافظة الإسكندرية، لتقوم الجماعة الإرهابية بإعادة نشر المقطع، مدعيًة كذبًا أنها حاليًا فى الإسكندرية لتحريض المواطنيين على التظاهر، حيث تسود حالة من السيولة المرورية في منطقة كورنيش الإسكندرية.

كورنيش الإسكندرية الآن

وفى مقطع الفيديو الثالث، أعادت جماعة الإخوان الإرهابية نشر مقطع فيديو قديم لتظاهرات من منطقة شبرا، لتقوم الجماعة الإرهابية بإعادة نشر المقطع مدعيًة كذبًا أنها حاليًا فى منطقة شبرا لتحريض المواطنيين على التظاهر، حيث تسود حالة من السيولة المرورية فى منطقة شبرا دون وجود أى تجمعات.

منطقة شبرا الآن