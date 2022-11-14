انطلاق مبادرة «اتحضر للأخضر» بمدارس الفيوم.. نباتات مائية لمواجهة تغير المناخ

انطلقت المبادرة الرئاسية «أتحضر للأخضر» بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بإشراف الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، التي تفقدت مشتل المديرية وما يضمه من نباتات نادرة، فضلا عن تفقد الأنشطة الخضراء بالمدارس المختلفة.

وزارت «قرني»، مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم، وتفقدت معرض التربية الفنية والاقتصاد المنزلي والصحافة المدرسية، والمكتبات، ثم أعدت ندوة عن التغييرات المناخية للطالبات ألقتها هالة أمين مدير إدارة البيئة والسكان.

عرض نماذج الأعمال العلمية المناخية للطلاب

ونفذ المعرض العلمي بالمركز الاستكشافي للعلوم بنماذج متنوعة من الأعمال العلمية والمجسمات واللوحات الفنية، التي تبرز أعمال الطلاب وتعكس أفكارهم عن كيفية مواجهة التغيرات المناخية.

و شارك مركز التطوير التكنولوجي بعرض فيديو من أعمال الطلاب عن التغير المناخي وكيفية مواجهة التغيرات المناخية، كما تفقدت مدير المديرية مشتل التربية الزراعية بمدرسة عزة زيدان، الذى يضم أنواعًا مختلفة من الزراعة والنباتات الخضراء المختلفة، ونوعًا جديدًا من الزراعة المائية، وحوض الأسماك بالمدرسة.

وكذلك تم عرض مبادرة «ازرع بلكونتك»، والتعرف على مبادرة «أصنع غذائك»، التي يتعلم فيها طلاب المدرسة كيفية زراعة بعض الأغذية دون استخدام الكيماوي مثل أشجار الجوافة والليمون والخضروات.

وقامت بغرس بعض النباتات مع طلاب وطالبات مدرسة الرواد الخاصة، وشاهدت معسكر الكشافة بالمدرسة، وتفقدت اللجنة أعمال ولوحات الطلاب المعبرة عن مواجهة التغيرات المناخية.