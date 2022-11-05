مشروع إنشاء محمية طبيعية لإنقاذ الحيوانات في الفيوم.. «ملاذ آمن»

كشفت الدكتورة مروة أحمد مؤسسة «ملاذ آمن للحياة البرية» تفاصيل مشروعها الفائز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، لافتة إلى أن المشروع مقدم من ديوان محافظة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة «فوربوز انترناشونال» المهتمة بإنقاذ الحيوانات، مشيرة إلى أن محافظة الفيوم تتميز بموقع مهم، مؤكدة أن المشروع يتضمن إنشاء ملاذ آمن للحيوانات التي يتم إنقاذها عَالَمِيًّا على مساحة 500 فدان.

ستكون منطقة جذب سياحي

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المشروع سيمثل نقطة جذب سياحي لما لا يقل عن نصف مليون سائح سنويًا، مشيرة إلى أنهم حصلوا على الأرض بمحافظة الفيوم بالفعل لبدء تنفيذ المشروع مؤكدة أن السائح الذي سيزور منطقة الملاذ الآمن باعتبارها محمية سيزور باقي المناطق السياحية في المحافظة.

وأعربت عن أملها في أن يرى هذا المشروع النور ليحقق انتعاشة اقتصادية واجتماعية وبيئية مؤكدة أن المشروع يخدم أبعاد التنمية المستدامة.

وأشارت أن المشروع يتضمن محطة معالجة مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في المحمية، لافتة إلى أن هذه المحمية ستقام بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة، حيث ستقوم وزارة الزراعة بزراعة أشجار ملاءمة لهذه المحمية لتوفير بيئة ملاءمة للحيوانات.