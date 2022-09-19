«بحوث القطن»: المساحة المنزرعة في محافظة الفيوم وصلت لـ 20 ألف فدان

قال الدكتور مصطفى عطية، رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، إن موسم جني محصول القطن بدأ منتصف أغسطس وحتى هذه اللحظة، وعملية الجني مستمرة عند أغلب المزارعين، والمساحة المنزرعة في محافظة الفيوم وصلت لـ 20 ألف فدان من 335 ألف فدان على مستوى الجمهورية، والتي زادت بمعدل 100 ألف فدان عن العام السابق، وهذا شيء مبشر للغاية.

حملة قومية للنهوض بمحصول القطن

وأضاف «عطية»، خلال تقرير تلفزيوني عرضه برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن عملية جني محصول القطن يبدأ بعد الفجر مباشرة، ويجمعون المحصول لتعبئته في شكائر الخيش لعدم إحداث تلوث ثم توريده لحلقة التسويق بعد ذلك.

وأوضح أن دور معهد بحوث القطن يتضمن القيام بعمل الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن من خلال تنظيم ندوات إرشادية للمزارعين من خلال التعاون مع بحوث القطن ووزارة الزراعة وإدارة الإرشاد الزراعي بالمحافظات المختلفة، ومنها الفيوم، لتوعية المزارع بالممارسات التي يجب اتباعها لكي يجني محصولا جيدا منها الفطام في المعاد المناسب وعدم الري بغزارة أو تعطيش النباتات ومكافحة الآفات في نهاية الموسم.

زيادة مساحة زراعة القطن

من جانبه قال يوسف السعدني، مهندس زراعي، إن مساحة زراعة القطن زادت هذا العام بسبب تحريك الأسعار حيث وصلت إلى أكثر من 4 آلاف جنيه، وذلك خلال نفس التقرير التلفزيوني.