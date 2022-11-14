تفوق على «إينشاتين».. طفل بريطاني يسجل الحد الأقصى لاختبارات الذكاء

«ذكائه مثل أينشاتين»، كلمة تقال أحيانا لوصف شخص يمتاز بالذكاء العالي، فحتى الآن يمثل العالم الألماني الشهير ألبرت إينشاتين مخترع نظرية النسبية، العبقرية الحقيقية التي استطاعت تغيير العالم بنظريته، ولكن يبدو وجود من تفوق عليه مؤخرًا وهو الطالب «برايني يوسف شاه»، صاحب الـ11 عاما، بعد نجاحه في تحقيق أعلى درجة ممكنة في اختبار للذكاء في العالم.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن «برايني» الذي يعيش في بريطانيا سجل الحد الأقصي في اختبارات الذكاء «منسا» وهى 162، وتعد أعلى نسبة مئوية على مستوى العالم.

مستوى ذكاء إينشاتين

وعملت الصحيفة على مقارنة الطالب «برايني» ومستوى الذكاء الذي حققه بمستويات علماء مشهورين، مثل إلبرت إينشاتين مؤسس نظرية النسبية، وستيفن هوكينج، الذي أكد وجود ثقب أسود في الفضاء، وكانت الدرجات التي حققها «إينشاتين» في نفس الاختبار هى أقل من «برايني»، بينما كانت نسبة «هوكينج» 160 فقط في نفس اختبار الذكاء.

ويعد اختبار الذكاء الذي مر به «برايني» نادر جدًا، إذ أن واحدًا من بين 1% فقط على مستوى العالم، دخلوا الاختبار ونجحوا فيه دون الخوف من أى شئ، خصوصا وأن كل المشاركين في الاختبار من البالغين وليسوا صغارًا.

الدراسة في أكسفورد

ولا تتوقف أحلام «برايني» على النجاح في اختبارات الذكاء، أو ممارسة الرياضيات وحل مكعبات الروبيك ولعب السودوكو في أوقات فراغه، بل يحلم بالدراسة في إحدى الجامعات العريقة مثل كامبريدج أو أكسفورد، ويتخصص في مجال الرياضيات الذي يحبه كثيرا.

وأشار «برايني» إلى أن أحد الأسباب التي دفعته للذهاب إلى هذا الاختبار إلى جانب تشجيع والديه، هو أصدقائه في المدرسة الذين لقبوه بالطفل الذكي «أردت اختبار نفسي وأن أتأكد من هذا الإطراء، فدخلت الاختبار»