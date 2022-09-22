«سمارت جريد».. أهم معامل الذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة التكنولوجية

قال الدكتور سيد الفار وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشؤون التدريب وخدمة المجتمع بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إنّ معمل سمارت جريد من أحدث معامل الجامعة، بجانب المعامل الأخرى بواقع 15 معملًا، كما تسعى الجامعة إلى تجهيز 10 معامل مع بداية العام الدراسي.

وأضاف الفار، خلال حواره مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن معمل السمارت جريد يخدم تخصص الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك جزء أخر ملحق بهذا المعمل يخص قسم ميكاترونكس.

توجه الدولة منصب على الطاقة النظيفة

وتابع، أن تخصص الطاقة الجديدة والمتجددة يعد من التخصصات الحديثة، حيث إن توجه الدولة مُنصب على الطاقة النظيفة، وتمثلها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبعدما يدرس الطالب سنتين يمكنه أن يتخصص في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

وأكد وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشؤون التدريب وخدمة المجتمع بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن المعمل به وحدات تمثل الطاقة الشمسية واخرى تمثل طاقة الرياح، ووحدات أخرى تمثل الأحمال المنزلية والصناعية والتجارية، وكل ذلك يتم من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة الحديثة تُدار من خلالها الشبكة عن بُعد للوصول إلى أقل تكلفة في الإنتاج والاستهلاك.

أهمية معامل الذكاء الاصطناعي بالكليات

وأشار، إلى أنّ وجود مثل هذه المعامل داخل الكلية يمثل إضافة لخدمة الطالب أثناء الدراسة المقررات الدراسية، كما يتم الاستفادة من هذه المعامل في تدريب الطالب على أحدث التقنيات التي سيحصل عليها في سوق بعد تخرجه، فيما يخص فترات التدريب، موضحًا، أن المعمل يخدم تخصصين؛ الطاقة الجديدة والمتجددة وتخصص الميكاترونكس.