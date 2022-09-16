جامعة أكسفورد تقدم نصائح للطلاب للتحصيل الدراسي بأفضل شكل: رتِّب أولوياتك

استعرض برنامج «مصر تستطيع» دراسة علمية لجامعة أكسفورد تناقش أهم المشكلات التي يمكن أن تواجه الطلاب في الدراسة مع حلول لها، وكانت أبرزها ترك الواجبات المدرسية تتراكم والتي تؤدي للقضاء على إنتاجية الطفل في العملية التعليمية، خاصة مع تزايد الواجبات التي تجعل الطالب غير قادر على أدائها، ولحل هذه المشكلة يتم تدريب الطلاب على تحديد الأولويات.

ترتيب الأولويات اليومية

وأوضح الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» والمذاع على فضائية «dmc»، أن تحديد الأولويات للطلاب يبدأ من خلال تدريبهم على استخدام الورقة والقلم وتدوين الاحتياجات اليومية التي تتضمَّن ممارسة التمارين الرياضية وتناول الوجبات الغذائية والذهاب للمدرسة والمذاكرة والتواصل مع الأهل ومساعدة الأسرة في أعمال المنزل، وبناء عليه يتم تحديد الأولويات ومع الوقت يتعود الطالب على ذلك ويقوم به بمفرده وبشكل يومي.

مواعيد الراحة بين ساعات المذاكرة

وأشار «فايق» إلى أن الطلاب يواجهون أيضا قلة التركيز، وأوضحت الدراسة أن السبب في ذلك عدم وجود استراحة بين فترات المذاكرة، لتؤكد الدراسة أنه لا يمكن المذاكرة لأكثر من ساعة متواصلة دون وقت مخصص للراحة، مع عدم إجبار الطفل على المذاكرة بشكل متواصل.

مكان هادئ للمذاكرة

وتابع الإعلامي أحمد فايق، أن الدراسة نصحت بعدم تعريض الأطفال للمذاكرة في أماكن صاخبة تشتت من تركيزهم خلال المذاكرة مثل المطبخ والأماكن التي تتضمَّن أصواتا مرتفعة، وتوفير المكان المناسب للمذاكرة، بالإضافة لتقسيم الواجبات المدرسية والبدء بالواجبات الأكبر في الكم لسرعة الانتهاء منها.