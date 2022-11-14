محافظ بورسعيد يبحث مع وفدين من السعودية وإنجلترا إقامة محطتي صرف صناعي

بحث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، مع وفدين إنجليزي وسعودي إقامة محطتين صرف صناعي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بأعضاء الوفد الإنجليزي والسعودي، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الوفدين، وعرض التطورات التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة، خاصة في مجال إقامة محطات صرف صناعي.

مياه الصرف الصناعية

وناقش «الغضبان»، مع أعضاء الوفدين، كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع محل التعاون، والذي يتمثل في بناء محطتي صرف صناعي جديدة في غضون 18 شهرًا، ومنح عقدًا لمدة 50 عامًا للإشارة إلى التزامه طويل الأجل بالمشروع و ستقوم Hydro Industries، بدمج أفضل الأنظمة المتاحة مع التكنولوجيا الخاصة بها الحاصلة على براءة اختراع والتي تم تطويرها في المملكة المتحدة، وسيخلق المشروع عددًا من الوظائف الهندسية عالية الجودة على الساحل الشمالي لمصر والمزيد من العمل في مركز العلوم المائية والتصنيع في جنوب ويلز، وستكون المنشآت الجديدة قادرة على معالجة ما يصل إلى 50 ألف طن من مياه الصرف الصناعية يوميًا، والتي ستحمي أيضًا بحيرة المنزلة.

قمة المناخ

من جانبه، قال واين بريس، الرئيس التنفيذي لشركة Hydro Industries: «يسعدنا أن نتشارك في مشروع بهذه الإمكانات المذهلة على مدى العقود المقبلة. لقد مكّنت تقنيتنا مرارًا وتكرارًا الشركات المسؤولة من تحقيق طموحاتها التجارية بالكامل وحماية الكوكب. إنني أحيي المحافظ على رؤيته، وأحيي مصر - بصفتها الدولة المضيفة لقمة المناخ لهذا العام - لالتزامها بهذه الأجندة».

كما قالت أنيسة داتي، مديرة إدارة التجارة الدولية بالسفارة البريطانية بالقاهرة: «يسعدني إعلان هذه الاتفاقية في يوم المياه في مؤتمر المناخ COP27، إنه مثال رائع على أفضل التقنيات والخبرات البريطانية التي تدعم الحكومة المصرية في جهودها الجديرة بالثناء ضد تغير المناخ. لقد كان من دواعي سروري لفريقي وأنا أن ندعم هذه الشركة الرائعة على مدى العامين الماضيين».