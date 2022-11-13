إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان صدمتهم سيارة في بورسعيد 

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلان اليوم، صدمتهم سيارة مسرعة وفرت هاربة أمام محطة وقود بحي الزهور، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد وصول إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد 3 مصابين وهم: محمود محمد يسن عبد السلام 33 سنة ومالك محمود محمد يسن عبد السلام 9 سنوات وخالد محمود إبراهيم سالم 10 سنوات، وتبين من الفحص الطبي استقرار حالتهم وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم وعمل الأشعة اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن المصابين كانو أمام محطة وقود عثمان بحي الزهور وفجاءتهم سيارة مسرعة فصدمتهم وهم على جانب الطريق.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.