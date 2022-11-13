ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة الأحلام قادمة من إيطاليا

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحى لسفينة الأحلام «كوستا دياديما» الإيطالية في زيارتها الأولى وعلى متنها 3 آلاف سائح من مختلف الجنسيات والتي تعتبر واحدة من أكبر السفن السياحية في العالم.

قادمة من ميلانو

أوضح المكتب الإعلامي أن السفينة ترفع علم إيطاليا، قادمة من ميناء ميلانو بإيطاليا ويبلغ طولها 304 أمتار، وعرضها 37 مترا وغاطسها 8.3 متر.

أولى الرحلات الشهرية

يذكر أن هذه الرحلة تعد باكورة توافد سلسلة من الرحلات البحرية الشهرية لتلك السفينة، ونزول 1600 سائح للقيام بجولات سياحية سريعة، شملت أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها مدينتى القاهرة والاسكندرية، وستغادر السفينة ميناء بورسعيد السياحي في نفس اليوم متوجهة إلى ميناء الإسكندرية لاستكمال باقي رحلتهم السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

الجدير بالذكر أن السفينة جرى بناؤها عام 2014 وتمتلكها شركة «كارنيفال كوربرايشن» وتديرها شركة «كوستا للرحلات» ومقرها جنوة، تم تصميمها بممشى منتزه خارجي في الهواء الطلق يمتد لأكثر من 500 متر، بإجمالي 1.862 كابينة يمكن أن تستوعب بحد أقصى 4947 راكبًا و1.253 من أفراد الطاقم.

وتشتمل السفينة على 6 شاليهات خارجية للاسترخاء، بالإضافة إلى 7 مطاعم ومسرحًا من 3 طوابق للعروض والترفيه، و3 أماكن لتناول الطعام وقاعة سينما رباعية الأبعاد، ومنصة لمسبحين، ومنتجع Samsara الصحي للاسترخاء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت، والسفن السياحية، وفي إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.