الأطفال العرب في cop27: التغير المناخي منعنا من ممارسة حقوقنا الطبيعية

شارك عدد من الأطفال العرب من مختلف الجنسيات، في مؤتمر قمة المناخ COP27 للحديث عن التغيرات المناخية وتأثرهم بها، وكيف اضطر بعضهم إلى النزوح من منازلهم فضلا عن انهيار منازل بفعل الفيضانات التي هددت استقرار حياتهم، كما تحدث الأطفال عن التوصيات ومحاولات تقديم حلول فعالة بشأن التصدي لذلك الخطر.

يوسف: التغير المناخي سيؤدي لمجاعات

كان من بين المشاركين، الأطفال التابعين لهيئة إنقاذ الطفولة، حيث شاركوا في الأسبوع الأول من مؤتمر قمة المناخ COP27 في مختلف الجلسات، ومن بينها يوم التمويل، وجلسة «تعزيز الدولة والتكيف مع تغير المناخ والحاجة إلى التمويل المناخي الشامل الأطفال»، وعرض فيها 3 أطفال تأثير التغير المناخي على الصحة والتعليم والزراعة، وكان من بينهم «يوسف» من مصر، الذي تحدث لـ«الوطن» عن التوصيات الذي نادى بها خلال المؤتمر، إذ يقول: «تأثير التغير المناخي سيؤدي إلى نقص الإنتاج الزراعي والغذائي، كما سيؤدي إلى خطورة كبيرة على الأمن الغذائي، الذي ينتج عنه مجاعات».

أشرقت: يجب بناء مدن صديقة للبيئة

وأضافت «أشرقت»، 15عامًا: «يجب الحد من استخدام الوقود الأحفوري والتمويل من أجل استخدام الطاقة المتجددة وبناء المدن المرنة الصديقة للبيئة».

درة: التغير المناخي منعني من أبسط حقوقي

الطفلة السورية «درة»، 11 عاما، والمقيمة في مصر، تحدثت في جلسة بجناح الأطفال والشباب بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، حيث قالت: «التغير المناخي منعني من أبسط حقوقي، في اللعب والذهاب للمدرسة، وقت الأمطار القاسية أو الرياح القوية وقت الأوبئة، لم أستطع الدراسة بشكل صحيح ولا التعلم كباقي الأطفال، متخيلين كم طفل خسر حياته بسبب شيء ليس له دخل فيه؟».