قمة عربية لتعزيز مبادرة «شرق أوسط أخضر» على هامش مؤتمر المناخ

انطلقت اليوم ، على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، قمة سعودية مصرية كويتية، لتعزيز ودعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وبمشاركة ممثلين عن دول عربية عدة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلالها، إن مصر تتطلع للخروج بنتائج شاملة وقوية تسهم فى تعزيز عمل المناخ العالمى على جميع المستويات. وأضاف: «عندما اقترح عليّ ولى عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأخضر هنا فى شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ، رأيت أنها فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة، التى أتى إطلاقها منذ نحو عام ليعالج أحد الجوانب الضرورية فى عمل المناخ بعالمنا العربى، وفى منطقة الشرق الأوسط، والتى تعانى أكثر من غيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضى الزراعية وخصوبة التربة، فضلاً عن الارتفاع المضطرب فى درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف».

الرئيس السيسي: هدفنا تعزيز عمل المناخ العالمي

وقال الرئيس: «لعل العدد الكبير من الدول التى انضمت إلى المبادرة منذ إطلاقها هو دليل على الجدية التى توليها دولنا فى المنطقة العربية بجهود مواجهة تغير المناخ». وأضاف أننا فى مصر، على سبيل المثال، استطعنا القيام بخطوات واسعة فى إطار التحول نحو الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين، وندشن حالياً مشروعات طموحة فى مجال النقل النظيف. وقال إنه رغم التحديات الاقتصادية التى تواجه جميع دول العالم، والتطورات السياسية الدولية اتصالاً بالأزمة فى أوكرانيا، فإن مؤتمرنا اليوم يوفر فرصة سانحة لالتفاف جميع دول العالم وقيادات القطاعات الاقتصادية وكبرى مؤسسات التمويل الدولية وغيرها من الشركاء فى هذا الجهد حول هدف مشترك لا خلاف عليه، وهو حتمية التحرك العاجل للتصدى لتحدى تغير المناخ.

طموحات سعودية للوصول للحياد الصفري في 2050.. وولي العهد: نستهدف إيجاد حلول لتوفير أنظمة طاقة أكثر

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، إننا نأمل أن تحقق قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر نتائج تؤسس لمستقبل مشرق. وأضاف «بن سلمان»، خلال كلمته بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، أن المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر. وتابع: «نستهدف الوصول للحياد الصفرى فى 2050».

رؤية «كويت جديدة» 2035.. ولي العهد: ملتزمون بالمبادرات الخليجية والدولية المعنية بالبيئة

وقال الأمير مشعل الصباح، ولى عهد الكويت، إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر نقطة تحول كبيرة للمنطقة فى العمل المناخى، وتعد أساساً للتعاون الإقليمى فى مكافحة آثار تغيير المناخ، وهو ما يعبِّر عن الرغبة الصادقة لدولنا الإقليمية فى تنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030. وأضاف «الصباح»، خلال كلمته فى فعاليات انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش قمة المناخ «COP27» فى شرم الشيخ، أن دولة الكويت تؤكد التزامها بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية المعنية بالبيئة، وتضمَّنت رؤية «كويت جديدة 2035» ركيزة أساسية محورها بيئة معيشية مستدامة تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستدامة البيئية، والوفاء بتعهداتها البيئية أمام المجتمع الدولى. ولفت إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بإشراف الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، تحقق الكثير من التطلعات البيئية على المستويين الإقليمى والدولى.