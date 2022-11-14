وزير المالية: نشكر البنك الأوروبي للتعمير على مساندة مصر في التحول الأخضر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ مصر حريصة من خلال قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ ويوم التمويل الذي نظمته وزارة المالية في التاسع من نوفمبر الماضي، على التوصل إلى مبادرات جادة تسهم في توفير التمويل الميسر والمستدام للدول الناشئة، للتغلب على تحديات «المناخ» والتعامل الأمثل مع التغيرات المناخية، موضحًا أهمية وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها بحيث تدخل التعهدات الدولية المتعلقة بتمويل المناخ حيز التنفيذ، لمساندة القارة الأفريقية.

استثمارات البنك 10 مليارات دولار في مجال الطاقة النظيفة

وأشاد الوزير، خلال لقائه مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ، بالدور المهم الذي يقوم به البنك الأوروبي للتعمير والتنمية في قطاع الطاقة بمصر، حيث تقدر إجمالي استثمارات البنك بنحو 10 مليارات دولار في مجال الطاقة النظيفة وأهمها الهيدروجين الأخضر والنقل المستدام، على نحو يساعد في جهود عملية التحول للاقتصاد الأخضر.

وأكد الجانبان أهمية دور البنوك التجارية في مجال توفير تمويل مناسب للقطاعات الخضراء خاصة في البلدان الأفريقية والنامية، وضرورة تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار بمجال التحول الاقتصادي الأخضر والطاقة النظيفة.

التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب

وأشارت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب بتسهيلات ميسرة للدول النامية والأفريقية بما يؤهلها للتعامل مع التحديات المناخية، مؤكدة حرص البنك الأوروبي للتعمير والتنمية على مساندة الدول الأفريقية، للتكيف مع التغيرات المناخية.