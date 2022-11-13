رئيس الرقابة المالية: القطاع الخاص شريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار المؤثر- مكانة القطاع الخاص في تمويل المناخ ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، خلال فعاليات اليوم الرابع من قمة المناخ COP27 المنعقدة بشرم الشيخ.

توسيع نطاق الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة

شهدت الجلسة تداول الأفكار والخبرات، ونقاشات موسعة حول كيفية تعزيز وتوسيع نطاق الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة، ومناقشة أبعاد الاستثمار المؤثر، الذي يرتبط بمعايير أهداف التنمية المستدامة الرئيسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مثل العمل المناخي، والأمن الغذائي، والمياه النظيفة، والحد من الفقر، والصحة الجيدة والرفاهية، لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام وخالٍ الانبعاثات الكربونية.

تهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار واستكشاف الفرص لتعظيم دور القطاع الخاص لدفع الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة، تعد من أولويات العمل لتحقيق الشراكة بين القطاع العام والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والهيئات التنظيمية لإحداث التأثير المطلوب، وهو ما يستلزم تبادل المعلومات ذات الصلة حول أدوات الاستثمار المبتكرة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في الاستثمار في الأسواق.

خطة التنمية المستدامة

أشار رئيس الهيئة إلى ضرورة توافر العناصر الرئيسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة التي تتطلب العمل على تبني وتطبيق خارطة طريق وحوافز استثمارية وأدوات مالية مبتكرة لدفع نمو الاستثمار المؤثر، بالتوازي مع تيسير إجراءات وصول الكيانات الاقتصادية المختلفة إليها.