موعد مباراة افتتاح كاس العالم 2022.. قطر تواجه الإكوادور

ايام قليلة تفصل عشاق كرة القدم العالمية، على مباراة افتتاح كأس العالم 2022، وانطلاق منافسات البطولة في قطر، على مدار فترة تقترب من الشهر، إذ تشهد النسخة الحالية من المسابقة التي تطل علينا كل 4 سنوات، مشاركة أكبر عدد من المنتخبات.

موعد مباراة افتتاح كاس العالم

وفقا للتقاليد المتبعة في البطولات المختلفة، تبدأ مباراة افتتاح كاس العالم 2022، بين منتخب الدولة المضيفة، وأحد المنتخبات الواقعة في نفس المجموعة، لذا من المقرر أن تلعب قطر بصفتها الدولة المضيفة، ضد الإكوادور، يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب البيت في وسط مدينة الدوحة، والذي يتسع لـ60 ألف متفرج، كما أنه يعتبر ثاني أكبر ملاعب المونديال.

عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم

يبلغ عدد المنتخبات المشاركة في الدورة المرتقبة من منافسات كأس العالم، 32 منتخبًا، من جميع قارات العالم، على النحو التالي:

قارة أوروبا: 13 منتخبا.

قارة إفريقيا: 5 منتخبات.

قارة آسيا: 4 منتخبات.

قارة أمريكا الجنوبية: 4 منتخبات.

أمريكا الشمالية: 3 منتخبات.

بذكر أن شركة CNE المصرية للأقمار الصناعية، كانت قد أعلنت عن القنوات الناقلة لكأس العالم 2022، وكواليس المنتخبات المشاركة، حصريا،عبر مجموعة قنوات beIN سبورت، صاحبة الحقوق الحصرية بشمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

اشتراكات باقات كأس العالم 2022

كشفت شركة CNE، صاحبة الحقوق الخاصة ببيع اشتركات شبكات «beln - ons - art» داخل مصر، قيمة الاشتراك فى باقات كاس العالم، على النحو التالي:

- إذا كنت مشتركًا بالفعل لذى الشركة، والاشتراك ما زال ساريا، يجب إضافة باقة كأس العالم FIFA قطر 2022، نظير مبلغ مالي 2013 جنيهًا.

- إذا كان الاشتراك منتهيا، تصبح قيمة الاشترك في باقة مشاهدة البطولة 2793 جنيهًا.