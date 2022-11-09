«CNE» تعلن عن القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم 2022

اثنا عشر يوم أصبحت تفصل عشاق وجماهير كرة القدم على المستوى العربي والأفريقي والعالمي، على مشاهدة أقوى منافسات بين الفرق العربية والأوروبية والعالمية، وهي المنافسات التي تشهد أكبر مجموعة من المنتخبات على المستوى العالمي والتي لا تتكرر إلا كل 4 سنوات، وهي منافسأت كأس العالم، والمقرر إقامتها في الدوحة، وتنطلق رسميا يوم 20 نوفمبر الجاري.

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية، CNE عن القنوات الناقلة للبطولة وجميع منافسات وكواليس كأس العالم حصريا.

وستُعرض حصريا على مجموعة قنوات beIN سبورت، الحاصلة على الحقوق الحصرية للبطولة وكواليسها في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

لذا ومن خلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أسعار الاشتركات الخاصة بباقة كأس العالم، وفقا لما أعلنت عنها شركة CNE المصرية للأقمار الصناعية، صاحبة الحقوق الخاصة ببيع اشتركات شبكة قنوات «beln، ons، وart» داخل مصر.

اشتراكات باقات كأس العالم 2022

حددت CNE، من خلال بيان على «فيس بوك»، قيمة الاشتراك لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، بداية من الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

- إذا كنت مشتركًا بالفعل في أي من باقات الشركة، واشتراكك مساريا، عليك فقط إضافة باقة كأس العالم FIFA قطر 2022، بعد دفع 2013 جنيهًا.

- إذا كان اشتراكك منتهيًا بالفعل، تصبح قيمة الاشترك في الباقة 2793 جنيهًا.

عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022

من المعروف أن عدد المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم2022، تبلغ 32 منتخبًا، من قارات العالم المختلفة على النحو التالي:

قارة أوروبا: 13 منتخبا.

قارة إفريقيا: 5 منتخبات.

قارة آسيا: 4 منتخبات.

قارة أمريكا الجنوبية: 4 منتخبات.

أمريكا الشمالية: 3 منتخبات.