مدير أعمال حسن شاكوش: الفنان لن يشارك في حفل افتتاح كأس العالم 2022

أعلن حسن شاكوش، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إحيائه حفلا على هامش مونديال 2022 لكرة القدم، إذ نشر صورة بوستر الحفل، وعلق عليها: «‎انتظروني في كأس العالم قطر 2022».

مدير أعمال حسن شاكوش يكشف حفلته بكأس العالم

ونفى مدير أعمال حسن شاكوش في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشاركة حسن شاكوش في حفل افتتاح كأس العالم 2022، موضحا: «الفنان هيشارك في حفلات لمشجعين كأس العالم.. دي بتبقى على هامش البطولة».

تجديد حسن شاكوش اعتذاره لشعبة العازفين

وكان حسن شاكوش، جدد اعتذاره إلى شعبة العازفين، خلال حضوره اجتماع نقابة الموسيقين، لتقنين وضع مطربي المهرجانات، منذ أيام قليلة، إذ قال حسن شاكوش، في كلمته خلال الجلسة التي عقدها المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه لم يقصد الإساءة لشعبة العازفين.

نجاح أغنية «حنيلي» لـ حسن شاكوش

وكان حسن شاكوش حقق نجاحا كبيرا، في أغنيته الجديدة بعنوان «حنيلي»، من كلمات إسلام المصري، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، من إنتاج شركة مزيكا، للمنتج محمد جابر.