«الهجرة»: «إحياء الجذور 5» رسالة مودة لكل من ترك أثرا أو إرثا إنسانيا على أرض مصر

اجتمعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع نظيريها اليوناني والقبرصي، فوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية، وآندرياس كتسانيوتس نائب وزير الخارجية اليوناني لشؤون المغتربين، بمقر وزارة الهجرة بمدينة نصر، استعدادا لإطلاق النسخة الخامسة من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور NOSTOS».

وزيرة الهجرة: «إحياء الجذور» تعكس متانة العلاقات مع قبرص واليونان

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مبادرة «إحياء الجذور NOSTOS» تعد انعكاسا واضحا لمتانة العلاقات التاريخية بين دولنا، حيث نستهدف من النسخة الخامسة المزمع انعقادها خلال الفترة المقبلة، مزيدا من توثيق وتعزيز العلاقات بين مصر، من خلال الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر سابقا، وشباب البلدان الثلاثة، ورفع مستوى التعاون المشترك بينهم، كرسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثرا أو إرثا إنسانيا.