«الهجرة» و«الآثار» يبحثان إحياء سياحة الجذور والترويج لمقاصد مصر بالخارج

استقبل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في مكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين للترويج للسياحة المصرية بين المصريين بالخارج، وإحياء سياحة الجذور لربط الجيلين الثاني والثالث بوطنهم الأم مصر، وتشجيعهم على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بها، وتعريفهم بحضارة بلدهم وتنمية روح الانتماء لديهم وجعلهم يشعرون بالفخر تجاه بلدهم وحضارتها العريقة.

حضر الاجتماع: الدكتور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، والدكتورة غادة شلبي، نائبة لوزير السياحة والآثار، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، ووسيم زكي، المستشار المالي لوزارة الهجرة.

تسليط الضوء على الاستثمار السياحي في مصر

من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن سعادتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لتحقيق العديد من الأهداف المهمة خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي المتوفرة في مصر خلال تلك الفترة، ودعوة المستثمرين المصريين المهتمين بهذا الشأن للتعرف علي استراتيجية الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي، وتقديم معلومات متكاملة للمصريين بالخارج تمكنهم من الترويج سياحيا للمقاصد السياحية المتنوعة.

وتناولت السفيرة سها جندي، جهود وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك، لبحث إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أنّ من بين المجالات التي يهتم المصريون بالخارج في الاستثمار بها، هو الاستثمار السياحي، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية لزيادة عدد الغرف السياحية وغيرها من مجالات الاستثمار السياحي.

برامج مخصصة للمصريين بالخارج

واقترحت وزيرة الهجرة عمل برامج مخصصة للمصريين بالخارج خاصة الشباب من الجيلين الثاني والثالث ودعوتهم لزيارة مصر وتشجيعهم على زيارة المتاحف المصرية والمعالم السياحية خلال زيارة مصر، إذ إنّهم أصحاب تأثير واسع في مجتمعاتهم الأجنبية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنهم الترويج لمصر بعد هذه الزيارات، إلى جانب بحث تقديم عروض مميزة لمواطنينا بالخارج لزيارة معارض الآثار التي تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع الشركات الخاصة في دول العالم المختلفة، وهو ما وعد وزير السياحة بدراسة تنفيذه في التعاقدات الجديدة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى استعداد الوزارة لنشر الحملات الإعلامية والمواد الترويجية التي تنفذها وزارة السياحة، ضمن استراتيجتها للترويج للوجهة السياحية لمصر، على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة الهجرة، التي يتابعها أكثر من مليون متابع من المصريين بالخارج، بجانب نقل رسائل الترويج إلى الجاليات المصرية من خلال مبادرة «ساعة مع الوزيرة» بصفتهم خير سفراء للوطن في الخارج، مشيرة إلى ما سبق وقام به الشباب المصري الأسترالي من رفع الحظر السياحي لمصر في أعقاب انتشار وباء كورونا المستجد.

ومن ناحيته، رحب وزير السياحة، بوزيرة الهجرة، وبالحضور، واستعرض من خلال عرض تقديمي دور وزارته كمُحفز ورقيب ومُنظم ومُمَكن ومدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى خدمة صناعة السياحة، حيث تعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيزه لأداء دوره وتعزيز التنسيق معه إلى آفاق أرحب ولا سيما في ظل الاتساق الكامل القائم بين الوزارة والقطاع الخاص.

واستعرض الوزير أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية، التي تهدف إلى زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين في مصر، مشيرا إلى أنّ من أهم هذه المحاور مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، هذا بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار.

جذب المستثمرين المصريين للاستثمار السياحي في مصر

وأضاف الوزير، أنّ الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عدة إجراءات لتحقيق محاور الاستراتيجية، حيث سيتم إعادة توجيه برامج الإنفاق العام، ومنها الإنفاق على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك وتضافر الجهود بين الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بالقطاع لتحقيق أفضل النتائج المرجوة للوصول بالقطاع إلى آفاق أرحب.

وأشار إلى أنّه من المقرر خلال الأيام المقبلة، إطلاق النسخة التجريبية من موقع الوزارة الترويجي (Experience Egypt)، كما تحدث الوزير عن الثورة التشريعية المهمة التي شهدها القطاع السياحي خلال الفترة الماضية، وما تم لتحديث العديد من القوانين المنظمه له.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الحملة الترويجية الجديدة لمصر، والتي سيتم إطلاقها قريبا، والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري بصورة ذهنية جديدة كمقصد شاب نابض بالحياة ولا سيما في ظل ما يتمتع به من منتجات وأنماط ومقومات سياحية متنوعة تثري تجربة السائح خلال زيارته لمصر.

وأضاف أنّ الحملة الترويجية سوف تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر وغيرها من الأسواق الجديدة، وسوف يتم إطلاقها خلال الشهر المقبل من خلال آليات الترويج المختلفة، منها ابتكار العديد من الأفكار الإبداعية المختلفة، إعداد مواد ومنشورات دعائية على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة، إقامة عدد من الفعاليات الترويجية في مصر والخارج، إنتاج المواد الإعلانية لجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية، إعداد وحجز وشراء المساحات الإعلانية على مختلف وسائل الإعلام في الأسواق المختلفة من تليفزيون وصحافة، ووسائل إلكترونية، وإعلانات طرق، وغيرها.